Pour la deuxième nuit d'affilée, des poubelles ont été incendiées et des affrontements ont éclaté entre des habitants du quartier du Mirail, à Toulouse, et les forces de l'ordre. La mort d'un détenu originaire de la Reynerie à la prison de Seysse, serait à l'origine de ces violences.

Toulouse

Pour la deuxième fois en deux jours, des violences urbaines ont éclaté dans le quartier du Grand Mirail, à Toulouse, dans la nuit de lundi à ce mardi. Malgré un important dispositif policiers pré-positionné, comme 24 heures plus tôt les quartiers de la Reynerie et de Bellefontaine ont été l'épicentre des violences qui ont duré jusqu'aux environ de 03h30 ce mardi matin.

Dimanche soir, en effet, pendant près de quatre heures, une centaine de personnes s'en sont pris aux forces de l'ordre et ont incendié des poubelles et des voitures (une dizaine de véhicules selon la direction départementale de la sûreté publique).

Voitures incendiées, jets de cailloux

A nouveau, ce lundi soir , des poubelles ont brûlé et des voitures ont été incendiées. Des habitants ont aussi tiré des cailloux sur les pompiers et les policiers. Ces derniers parlent même de tirs de mortier et ont répliqué avec des grenades lacrymogènes et des tirs de flashball.

Un hélicoptère a survolé le quartier aux alentours de 22h30. Le quartier a été bouclé par les forces de l'ordre. Les syndicats de police évoquent le bilan d' une vingtaine de voitures brûlées ainsi que 18 interpellations

La mort d'un détenu de Seysse attise la colère

Tout semble être parti de la mort d'un détenu de 27 ans, originaire du quartier et retrouvé pendu samedi à la prison de Seysse, à côté de Toulouse. La rumeur relayée par les émeutiers affirme qu'il a été tué par les surveillants pénitentiaires. Le Parquet de Toulouse lui a confirmé le suicide de ce détenu placé à l'isolement après des violences sur un surveillant

Vente de carburant au détail interdite

La préfecture a décidé pour tenter d'éviter tout nouvel incident d'interdire ce lundi après-midi et jusqu'à mercredi soir 20h, l'achat, la vente au détail et le transport de tout carburant sur les communes de Toulouse Métropole mais aussi de Portet-sur-Garonne, Vieille-Toulouse, Ramonville Saint-Agne et Labège.