Toulouse : une vidéo dénonçant les violences policières visionnée plus d'un million de fois

Une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux crée la polémique. On y voit un policier donner un coup de poing à un adolescent dans la nuque alors que celui-ci est de dos. Les faits se seraient passés lors de la manifestation des lycéens du jeudi 6 décembre à Toulouse.

Toulouse, France

Depuis vendredi, une vidéo tourne sur les réseaux sociaux et suscite l'indignation des internautes. Elle a déjà été vue plus d'un million de fois à travers plusieurs comptes Facebook. On y voit trois policiers repousser deux adolescents avant que l'un des agents de police donne un coup de poing dans la nuque d'un des jeunes alors qu'il est de dos.

La vidéo aurait été tournée le 6 décembre

Les faits se sont produits rue de Gascogne à Toulouse. Ils auraient été filmés en marge de la manifestation des lycéens du jeudi 6 décembre. Un rassemblement où des débordements avaient eu lieu, notamment avenue Etienne Billières dont la rue de Gascogne est adjacente.

Cette vidéo n'est pas la première à dénoncer les violences policières lors des manifestations des lycéens. La semaine dernière les images d'une centaine de jeunes à genoux entourée de policiers à Mantes-la-Jolie avaient suscité l'indignation. La ministre de la Justice, Nicole Belloubet, avait qualifié ces images de "très choquantes". Le Défenseur des droits a ouvert une enquête pour éclaircir le déroulement de ces arrestations.