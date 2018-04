Toulouse, France

C'est le premier a être jugé après les violences et les affrontements avec les forces de l'ordre au Mirail. C'est un jeune homme de 18 ans, en CAP mécanique qui est dans le box ce mercredi 18 avril. Jusque-là, son casier judiciaire était vierge et c'est la première fois qu'il se retrouve dans un tribunal. Il a raconté pendant l'audience qu'il a voulu faire le malin, "montrer aux autres qu'il était un homme". Ce lundi soir, c'est la deuxième nuit de violence dans son quartier, le jeune homme le sait car sur les réseaux sociaux, des messages haineux appellent "tous les quartiers de Toulouse" à "venir avec les mortiers" pour faire de cette soirée "une dinguerie".

Dans la soirée de lundi, une voiture de police passe dans sa rue. Avec un ami, il décide de jeter des pierres. Les deux jeunes sont repérés par les trois policiers qui se trouvent à l'intérieur. Ils sont identifiés et arrêtés rapidement. En garde à vue, le jeune homme commence à nier mais finit par reconnaître les faits car sur son téléphone, les policiers découvrent une vidéo. Le jeune homme s'est filmé en train d'insulter la police avec, pour décor, une voiture en flammes.

"Une situation dramatique"

Pendant l'audience, le jeune homme déclare qu'il s'excuse et qu'il regrette. Il ne fait plus du tout le malin dans le box surtout quand le procureur de la République l'interpelle et s'emporte sur "la situation dramatique" dans les quartiers toulousains pour "ces centaines de milliers d'habitants qui souhaitent une vie tranquille" et dénonce "ce gâchis". Le procureur a requis 8 à 1 ans de prison ferme mais finalement le tribunal condamne le jeune homme à 6 mois de prison, dont 3 ferme avec aménagement de peine.

Selon son avocate, maître Olivia Guibert, son client est "un jeune qui fait comme les copains et qui fait des choses complètement stupides". Selon maître Guibert, il n'est "ni organisateur ni participant, c'est un idiot" et le tribunal avec ce jugement "lui donne une chance" mais veut aussi "marquer le coup".

10 personnes jugées en comparution immédiate ce vendredi

Parmi les 24 personnes arrêtées suite à ces violences au Mirail, six sont toujours en garde à vue. Dix sont jugées en comparution immédiate ce vendredi 20 avril au tribunal correctionnel de Toulouse. Parmi les six mineurs interpellés, deux sont rentrés chez leurs parents mais quatre vont passer devant le juge pour enfants avant une possible mise en examen.