Toulouse - Procès Bouchon : huit ans après, le témoin-clé a bien du mal à se souvenir

Nicolas Gélis est le témoin qui a permis d’établir le portrait-robot et conduit à la mise en cause de l’accusé. Mais ce mardi pendant plus de deux heures, le jeune homme "n’a pas le souvenir" de grand chose.

Bouloc, France

Au moment où il manque de percuter une voiture ce mardi matin du 14 février 2011, vers 4h30, Nicolas Gélis a 21 ans. Il est embauché depuis un mois comme chauffeur livreur à Montauban. Il emprunte cet itinéraire depuis peu et matin là, il est en retard. Sa mère le pousse à aller voir les gendarmes cinq jours plus tard. "Je ne suivais pas la presse".

Mais huit ans plus tard, ce presque trentenaire, chauve (suite à un choc émotionnel selon un enquêteur) et portant de petites lunettes, se tient à la barre en toute simplicité et ponctue presque toutes ses déclarations de "je crois", "il me semble", "j’ai plus la mémoire", "c’est impossible de se souvenir comme ça" ou "si je l’ai dit c’est que c’est vrai". Nicolas Gélis est aujourd’hui éducateur sportif. Il sourit, répond parfois légèrement. Il ne semble pas toujours prendre conscience de l’enjeu, de la fonction des personnes face à lui. Nicolas Gélis n’a pas les codes. Quand l’avocat général l’interroge, Nicolas Gélis reprend systématiquement : "C’est une question ? ", "je dois répondre ? ". Les jurés finissent par en sourire.

Des dépositions qui évoluent trop

Nicolas Gélis est formel dès le 19 février 2011 : il a croisé une Clio première génération "de couleur claire, blanche" dit-il à la barre mais que ce soit pour l’heure, la lumière dans le véhicule, sa couleur précise ou l’établissement du portrait robot du conducteur Nicolas Gélis ne se souvient quasiment de rien. Même pas qu’il avait insisté lors d’une de ses cinq auditions sur le regard "bizarre" du conducteur. Il en sourit, s’en excuse. Pierre Debuisson lui rappelle que son client, l’accusé risque 30 ans de prison. "J’y suis pour rien".

L’avocat général comme les défenseurs de Laurent Dejean pointent les points sur lesquels il a changé ses propos au fil du temps. Jusqu’à parler d’un plafonnier allumé pour la première fois en 2015, "à la surprise du juge d’instruction" glisse l’avocat général.

Me Guy Debuisson, l'un des avocats de la défense. © Radio France - Stéphanie Mora

Cette évolution au fil des dépositions nous fait penser que Nicolas Gélis a été influencé, c’est grave ! — Me Guy Debuisson

Les conseils de Laurent Dejean s’étonnent aussi que le témoin-clé n’a pas reconnu Laurent Dejean sur photo alors qu’il dit le reconnaître "à 90%" lors de la reconstitution. Au bout de quasiment trois heures d’audition, Nicolas Gélis quitte la salle. Personne ne lui a demandé s’il reconnaissait aujourd’hui Laurent Dejean comme le conducteur de la Clio.

LIRE AUSSI ► Procès du meurtre de la joggeuse de Bouloc le 14 mars : la rude journée de la famille Bouchon

► Toulouse : ouverture du procès de l'affaire Patricia Bouchon entre doutes et espoirs

► VIDÉO – Meurtre de Patricia Bouchon : huit années de questions à Bouloc