Toulouse - Procès de l'affaire Patricia Bouchon : l'avocat général requiert l'acquittement

Toulouse, France

Ce jeudi est consacré aux plaidoiries des avocats et au réquisitoire de l'avocat général. Ce dernier dans une prise de parole qui a duré environ deux heures a requis l'acquittement de Laurent Dejean.

Affaire Patricia Bouchon à la Cour d'assises 31 à #Toulouse : l'avocat général requiert l'acquittement de l'accusé Laurent Dejean, faute de preuves suffisantes. #Bouloc#justice#joggeusepic.twitter.com/xnI4Y8Szmg — France Bleu Occitanie (@bleuoccitanie) March 28, 2019

L'attitude de l'avocat général avait été très critiquée par la partie civile au début du procès. Christian Bouchon, le mari et sa fille Carlyne jugeaient ses interventions trop "favorables" à l'accusé. Ce matin David Sénat a précisé sa position :

"Personnellement je suis quasiment certain que c'est lui l'assassin mais il me manque la preuve ultime (...) La justice doit se départir de toute approche passionnelle. L'avocat général doit dire ce qui est juste. " L'avocat général au procès de l'affaire Patricia Bouchon.

Le magistrat du parquet a aussi déploré une "succession d'erreurs" au début de l'enquête, "dans les deux ou trois premières semaines". Puis il a démonté point par point les éléments à charge contre Laurent Dejean.

Les avocats de la famille Bouchon demandent "justice pour Patricia"

Les avocats de la partie civile en début d'audience se sont attachés à remettre la victime au coeur des débats.

Me Léna Baro a souligné : " Elle aurait eu 58 ans. Elle aurait mis quelques cheveux blancs, quelques rides. Mais elle n'aurait pas perdu son sourire" et l'avocate de Carlyne Bouchon Sandra Damiano (la fille et la soeur de la victime) de poursuivre "Ce dossier n'est pas vide. Tous les éléments convergent vers une seule personne : Laurent Dejean", L'avocate martèle : "il y a peu de doutes" et Me Baro égrène : la Clio blanche, le portrait robot très ressemblant établi par le témoin clé, la buse où le corps a été retrouvé et que peu de gens connaissaient, mais Laurent Dejean oui...

Me Stéphane Juillard, l'avocat de Christian Bouchon enchaîne et insiste sur la souffrance et le traumatisme de la famille : "Patricia ce n'est pas qu'une joggeuse". Il évoque aussi la personnalité de l'accusé, sa schizophrénie, sa décompensation.

" Ce garçon là, sans le cannabis il n'aurait pas déclenché cette schizophrénie et il ne serait pas là aujourd'hui à se justifier (...) il est dans le déni et le restera (...) la famille de Patricia Bouchon est sans haine ni vengeance" Me Stéphane Julliard

Me Juillard lit un poème écrit par Carlyne, un texte qui résume ce que sa maman aurait pu écrire "de là-haut" : "continue à vivre intensément chaque seconde. Continuez à être fier de ce que vous êtes". L'avocat conclut en demandant aux jurés : "faites justice pour Patricia !"

Le verdict sera rendu demain.