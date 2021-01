Quatre jeunes soupçonnés d'une violente agression près de Toulouse

Quatre hommes d'une vingtaine d'années sont présentés à un juge d'instruction ce vendredi après-midi. Ils sont soupçonnés d'avoir passé à tabac le 6 janvier dernier un jeune de 19 ans dans le secteur de Castelginest, près de Toulouse. La victime a reçu des coups à la tête et sur le corps.

Que s'est il passé la nuit du 6 janvier 2021 dans le secteur de Castelginest ? Il reste d'importantes zones d'ombre. Mais quatre hommes d'une vingtaine d'années ont été interpellés et sont ce vendredi après-midi dans le bureau du juge d'instruction.

Ils sont soupçonnés d'avoir passé à tabac un jeune de 19 ans. La victime a reçu des coups à la tête et sur le corps. Son état, qui paraissait grave, s'est amélioré et il est rapidement sorti de l'hôpital. Les enquêteurs cherchent une éventuelle arme, un objet contendant et tranchant. Les agresseurs présumés ne sont pas tous originaires de Haute-Garonne.