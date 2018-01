Toulouse, France

La justice toulousaine doit ce mardi 23 janvier reconstituer le scénario d'un crime digne des meilleurs épisodes de l'émission "Faîtes entrer l'accusé", ceux qui vous font froid dans le dos et causer à la machine à café. Fin mai 2016, la police repêche plusieurs morceaux de corps humains dans le canal du Midi, entre Saint-Sauveur et la gare Matabiau. Il s'agit d'une femme d'une cinquantaine d'années, sans tête. Une femme ordinaire, assassinée dans un milieu ordinaire, par une autre femme qui, en apparence, a l'air tout aussi ordinaire.

Les deux femmes travaillaient dans cet immeuble à droite, en face du canal, à moins d'un kilomètre de leurs domiciles respectifs. © Radio France - Bénédicte Dupont

Les deux femmes travaillent dans une association qui gère les emplois et les aides des personnes âgées ou handicapées. Elles ont la cinquantaine et réalisent le même travail, mais c'est à peu près tout ce qui les réunit. Sophie Masala, 54 ans, est arrivée en Haute-Garonne neuf mois auparavant, après des problèmes financiers avec son ex-employeur, la faculté de médecine de Montpellier, elle a d'ailleurs eu affaire à la justice à cause d'exactions financières. Contrainte de partir loin des siens pour retrouver du travail, elle déprime à Toulouse, sans ses deux enfants restés à Montpellier. Et surtout elle ne s'entend pas du tout avec sa collègue Maryline Planche, 52 ans, une Lotoise, célibataire, discrète et dévouée au travail, 20 ans d'ancienneté à l'Agefiph, très appréciée au bureau.

La victime a été assassinée chez elle, quartier St Georges à Toulouse le 12 mai 2016. © Radio France - Bénédicte Dupont

Une mise en scène rocambolesque

Le jeudi 12 mai 2016, acte prémédité ou pas, Sophie Masala se rend derrière le TNT, chez Maryline Planche, dont elle a les clés du domicile, elle devra d'ailleurs expliquer pourquoi. Une violente dispute éclate, un ascensoriste en est témoin, il parle de cris et de cheveux tirés. Maryline Planche, victime d'un coup de bouteille sur la tête, s'écroule. Sophie Massala s'en va, en dérobant la carte bancaire et le portable de sa collègue. Elle essaie de retirer de l'argent, et surtout elle part à Montpellier pendant quatre jours durant lesquels elle envoie des textos à la famille de Maryline pour faire croire que tout va bien. Lorsqu'elle revient le lundi suivant, elle a pris soin d'acheter une scie à métaux : la victime pèse plus de 100 kilos, elle est intransportable. Le mardi soir, la frêle quinquagénaire découpe le corps en morceaux qu'elle met dans des poches plastiques et une valise. À l'aide d'un caddie, elle les jette dans le canal de nuit, sauf la tête qu'elle enterre dans le jardin de sa résidence, près de l'avenue de la Gloire.

C'est un acte froid et prémédité, perpétré par quelqu'un à la personnalité complexe, déterminée dans l'organisation du crime et dans sa dissimulation. — Laurent Boguet, avocat de la famille de la victime

Les enquêteurs n'auront pas de mal, avec le téléphone de la victime, à remonter jusqu'à sa collègue. Des traces de sang seront retrouvés dans son studio. L'Héraultaise est arrêtée deux semaines après le meurtre, elle raconte aux policiers qu'elle n'a jamais voulu tuer sa consœur et qu'elle a gardé sa tête pour respecter sa mémoire.

C'est un engrenage, un accident après un moment de colère, une dispute où elle s'est défendue, au delà de ce qu'elle aurait dû. Elle a paniqué après son geste, elle était dans un état second. — Pierre Dunac, avocat de Sophie Masala

Après reconstitution ce mardi, Sophie Masala, incarcérée depuis un an et demi à Seysses (Haute-Garonne), sera à nouveau interrogée mercredi. Le procès n'est pas attendu avant 2019.