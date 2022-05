Toulouse : Relaxé en première instance, l'imam Tataï poursuivi en appel pour incitation à la haine raciale

Nouvelle épreuve judiciaire en vue pour Mohamed Tataï. L'imam de la Grande mosquée de Toulouse à Empalot est poursuivi en appel ce lundi pour "incitation à la haine raciale" après un prêche en arabe soupçonné d'être antisémite, et relaxé en septembre dernier. En décembre 2017, dans une vidéo largement relayée sur Internet, on voit Mohamed Tataï prêcher devant des fidèles en arabe, un hadith, un texte dans lequel les Musulmans étaient appelés à tuer les Juifs.

En 2018, le parquet de Toulouse ouvre une enquête préliminaire après un signalement du préfet de Haute-Garonne. Un doute existe sur la traduction en anglais de la vidéo. Lors de la relaxe prononcée le 14 septembre 2021, le tribunal correctionnel de Toulouse a estimé qu'il y a eu de l'imprudence en prononçant ce hadith, notamment dans un contexte tendu ou les États-Unis venaient de reconnaitre Jérusalem comme capitale d'Israël. Mais pas de provocation. Pour les associations qui se sont portées partie civile dans cette affaire, la décision est "totalement incompréhensible".

Jean Iglésis est l'un des avocats de Mohamed Tataï. Il espère que la décision sera confirmée en appel. "Mon client attend fermement que la décision de première instance soit confirmée. Le tribunal a considéré que la lecture d'un texte religieux, quel qu'il soit d'ailleurs, pouvait être lu et que le principe de laïcité commandait que l'État et les institutions publiques s'immiscent pas dans le fait religieux. Le prêche est assez équilibré et les gens qui ont assisté à ce prêche ont considéré qu'il n'avait rien d'antisémite, qu'il ne s'agissait pas d'une incitation à la haine. Et surtout, le passé de M. Tataï plaide pour lui. C'est un personnage modéré qui a toujours appelé au dialogue entre les religions. Dans ces conditions, ce passé a également été pris en considération par le tribunal."

Aujourd'hui, l'iman de la Grande mosquée de Toulouse continue d'exercer ses fonctions. L'audience doit avoir lieu ce lundi à partir de 8h30 devant la chambre des appels correctionnels du tribunal de Toulouse.