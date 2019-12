Dans les centres commerciaux autour de Toulouse, sécurité renforcée pour les courses de Noël

Roques, France

En cette période de fêtes de fin d'année, les gendarmes renforcent leurs patrouilles sur les marchés de Noël ou dans les galeries marchandes des centres commerciaux pour faire face à la recrudescence des vols à l'arraché, y compris sur les parkings visés par les voleurs qui fouillent les véhicules en stationnement.

Des bandes dévalisent les magasins de parfum

Ils sortent les bras chargés de paquets, jusqu'à 28 000 clients par jour dans la galerie marchande de Roques-sur-Garonne au sud de Toulouse (contre 18 000 habituellement) , ce qui attise les convoitises. Grégory Lebacle chargé de la sécurité du centre commercial a renforcé son équipe pendant les fêtes : « nous avons affaire à du vol à l’arraché dans les magasins sensibles, type parfumerie. Du côté de l’hypermarché, c’est du vol sur les produits festifs, saumon, foie gras et champagne. »

Le dispositif de sécurité renforcé dans le centre commercial de Roques ,a u sud de Toulouse Copier

« Sur des centres commerciaux qui sont plus proches de Toulouse, comme Labège ou Auchan Gramont, il y a des bandes de jeunes mineurs, ils sont 5, 6, jusqu’à 10 qui entrent dans les magasins de parfumerie et qui volent d’une manière fulgurante, avant de repartir très vite. » explique le chargé de sécurité du centre commercial Leclerc qui a renforcé son personnel de surveillance derrière les 138 caméras vidéo qui filment les moindres recoins du magasin et de la galerie marchande.

Les gendarmes réservistes patrouillent dans la galerie

Sur le secteur sud de Toulouse, la zone de Muret et Portet-sur-Garonne qui comporte deux centres commerciaux (Roques et Portet), 200 gendarmes sont mobilisés pendant cette période des fêtes.

Deux gendarmes réservistes en faction dans la galerie marchande de Roques-sur-Garonne © Radio France - Olivier Lebrun

« Nous avons des renforts de réservistes qui patrouillent dans les centres commerciaux et sur les parkings. Patrouilles à pied et en voiture. Le principe est de « bleuir » la zone" - explique le major Lubere-Claverie de la compagnie de gendarmerie de Muret. "Quand il y a la présence des gendarmes, automatiquement, ceux qui avaient dans l’idée de faire de bêtises, ils vont plus loin, où alors ils ne le font pas .»

Les patrouilles sont également renforcées en début de soirée quand les commerçants transfèrent la recette de la journée, en hausse de 40% pendant les fêtes.

Les bons gestes contre les vols de cadeaux

Le dispositif a pour but de dissuader les voleurs et de rappeler les gestes simples quand on va faire ses cadeaux de Noël, explique Cécile Lenglet , la sous-préfète de Muret. « Il faut absolument ne rien laisser en évidence ou apparent dans votre véhicule pour ne pas tenter les voleurs sur les parkings des centres commerciaux. Sur les marchés de Noël, on peut aussi avoir des vols à l’arraché, de sacs à main, _les gens sont encombrés de sacs et de cadeaux, et c’est là que les voleurs agissent_. De même, quand vous partez de chez vous quand vous allez faire les courses, il faut aussi être vigilant sur votre résidence, c’est pourquoi nous essayons d’agir sur tous ces facteurs en multipliant les patrouilles de surveillance. »