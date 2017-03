Toulouse : troisième grosse saisie de drogue pour les douaniers aux péages d'autoroute

Les douaniers ont saisi 387 kilos de cannabis samedi 4 mars au péage de l'A 62 à Toulouse. Deux hommes ont été mis en examen ce mardi et écroués. En moins d'un mois c'est la troisième saisie importantes réalisée aux péages des autoroutes toulousaines

C'est au cours d 'un contrôle au péage au péage de Toulouse nord de l'A 62 que les douaniers ont découvert en soirée à bord d'un utilitaire 387 kilos de cannabis. La drogue était dissimulée au milieu d'un déménagement. Douaniers et policiers du SRPJ ont également intercepté un peu plus au nord dans le Tarn et Garonne la voiture ouvreuse de ce convoi

Plus d1.3 tonne de drogue saisie au total

Après 72 heures de garde à vue deux hommes ont été mis en examen ce mardi pour "importation, transport et acquisition" de produits stupéfiants confirme le procureur de la République de Toulouse. Ils ont été écroués

En moins d'un mois c'est la troisième saisies importants réalisée par les douaniers sur les autoroutes toulousaines. Début février 130 kilos de drogue dont 10 kilos de cocaïne avait été interceptés sur l'A61 dans un véhicule venant d'Espagne. Le 23 février ce sont 818 kilos de résine de cannabis qui étaient découvert dans une fourgonnette sur l'A64 . Au total donc,en trois prises, plus d'1.3 tonne de drogue a été saisie