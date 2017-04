Toulouse : un 2eme homme blessé par balle en l'espace de 48 heures

Un homme a été grièvement blessé par balle dans la nuit de mardi à mercredi , à Toulouse. Les tirs auraient eu lieu à l’intérieur du plus grand squat de la ville

Un homme de 40 ans a été retrouvé grièvement blessé dans la nuit de Mardi à Mercredi vers 1h30 du matin dans le quartier des Arènes à Toulouse. Il a reçu plusieurs balles dans la tête. Hospitalisé à Purpan, son pronostic vital est engagé.

Les riverains ont entendu des tirs et ont alerté les secours. Les tirs auraient eu lieu à l'intérieur du squat des Arènes derrière la station de métro. C’est le plus grand squat de la ville où des dizaines de familles s’entassent dans des bâtiments désaffectés et dans des conditions d’insalubrité extrêmes.

Deuxième affaire en 48h

Cette affaire intervient deux jours après l’assassinat d’un jeune de 23 ans. Il avait été abattu de cinq balles par un homme arrivé à scooter, alors qu’il était attablé dans un snack-bar du quartier Bagatelle.

Selon les enquêteurs du SRPJ de Toulouse , il n’y aurait aucun lien entre les deux affaires.