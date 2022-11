Toulouse : un adolescent de 14 ans vole la voiture de sa mère et entame une course-poursuite avec la police

Samedi dans la soirée la gendarmerie du Tarn-et Garonne signale un véhicule volé par un mineur. Au même moment, un équipage de police repère la voiture et tente de le contrôler.

Course-poursuite sur l'autoroute

Le jeune conducteur, un adolescent de 14 ans, refuse d'obtempérer et s'engage sur l'A61, direction l'Ariège. C'est le début d'une course-poursuite entre le jeune homme et les forces de l'ordre pendant plusieurs kilomètres. Pendant sa course, le jeune homme abîme une voiture de police.

Le fugitif décide finalement de faire demi-tour et de revenir en direction de Toulouse, lorsqu'il se retrouve bloqué au péage. C'est là que les policiers l'interceptent. Aucune personne n'a été blessée. Le mineur a été interpellé.