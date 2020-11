Un ancien commandant de police condamné à Toulouse pour avoir aspergé de lacrymo un gilet jaune en fauteuil

Un ancien commandant de police toulousain a été condamné ce vendredi à quatre mois de prison avec sursis pour avoir aspergé de gaz lacrymogène un gilet jaune de 55 ans en fauteuil roulant lors d'une manifestation en mars 2019. Selon l'avocate de la victime, le tribunal correctionnel a été convaincu de sa culpabilité grâce à une vidéo tournée par un témoin et visionnée à l'audience.

"Filmer et diffuser les images de policiers ne doit pas devenir un délit"

Une affaire qui met en évidence l'utilité de continuer à avoir le droit de filmer les forces de l'ordre en intervention explique maître Claire Dujardin.

"Sans cette vidéo, le policier aurait indiqué qu'il était en légitime défense et notre client aurait été poursuivi. Cela démontre la nécessité de pouvoir filmer les policiers et de diffuser les vidéos." Maître Claire Dujardin

L'avocate ajoute que c'est la même réflexion que pour le producteur de musique violemment passé à tabac par des policiers à Paris. Elle précise "il faut absolument que filmer et diffuser des vidéos de policiers ne devienne pas un délit comme le propose l'article 24 de la proposition de loi de sécurité globale". Claire Dujardin indique que le policier, qui était chef de la compagnie de sécurisation et d'intervention de Haute-Garonne au moment des faits, a été blâmé et muté ailleurs dans le département.