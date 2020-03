La sûreté départementale de Haute-Garonne recherche d'éventuelles victimes d'un homme soupçonné de viols et d'agressions sexuelles à Toulouse entre 2012 et avril avril 2019.

Toulouse: un appel à victimes lancé pour des viols et agressions sexuelles

La plupart des faits se seraient produits entre minuit et 5h du matin, toujours sur Toulouse pendant près de sept ans. Une enquête de la sûreté départementale de Haute-Garonne est en cours.

Un homme d'une quarantaine d'années

Le suspect est un homme de "type méditerranéen ou nord-africain" selon la sûreté départementale. Il aurait entre 45 et 50 ans et mesurerait entre 1m85 et 1m90. Si vous avez une quelconque information ou que vous souhaitez témoigner, vous pouvez appeler au 05 61 12 77 46, au 05 61 1274 75 ou bien au 05 61 12 77 77.