Toulouse : un banquier interpellé pour une centaine de graffitis sur des wagons SNCF

Un homme de 35 ans, employé de banque, sera bientôt jugé pour près de 100 graffitis apposés notamment sur des wagons et autres équipements SNCF à Toulouse.

Début juillet, les policiers municipaux interpellent à Toulouse, un homme filmé par les caméras de vidéosurveillance en train de dessiner un graffiti à l'encre indélébile sur le mur d'un immeuble en chantier dans le centre-ville. Il est ivre et rapidement présenté aux services de la police nationale. Les enquêteurs remarquent alors la signature apposée sur les graffitis et reconnaissent un tag très présent sur une multitude de dessins réalisés sur des wagons et autres équipements appartenant à la SNCF, ces dernières années.

Près de 100 000 euros de préjudice estimé

En remontant les dossiers, ils comptabilisent 95 faits de dégradation du même type entre fin 2014 et juillet 2020. La SNCF porte plainte. Son préjudice est estimé à 95.000 euros et les dégradations commises le 9 juillet s'élèvent à 2.000 euros. L'homme de 35 ans est employé de banque. Il était déjà connu des services de police pour ce type de méfaits. Il a reconnu les faits et devra s'en expliquer prochainement devant un juge.