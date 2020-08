Toulouse : Un cas de coronavirus, la piscine Nakache évacuée et fermée jusqu'à lundi

Ce mois d'août commence mal à la piscine Nakache à Toulouse. Suite à un cas de coronavirus chez un maître-nageur, il a été décidé de fermer la piscine. Elle a été évacuée ce samedi en début d'après-midi. La mairie de Toulouse annonce que la piscine rouvrira lundi 3 août à 10h.

Le maître-nageur en question aurait été diagnostiqué positif au coronavirus ce samedi matin. La piscine a ensuite procédé à l'évacuation et la fermeture du site. Il semble que le jeune homme ne travaillait pas ces derniers jours. Les gens avec lesquels il a été en contact ont été identifiés par l'Agence Régionale de Santé, notamment au sein de l'équipe de la piscine. Des tests sont en cours. Et en attendant les résultats, ces personnes sont placées en quatorzaine. Donc pour l'instant, Nakache est fermée et pendant ce temps, la mairie va organiser une désinfection des lieux et redéployer les effectifs des maîtres nageurs pour permettre une réouverture du bassin lundi prochain.

Le bassin de la piscine Alfred Nakache mesure 150 mètres de longueur et 40 mètres de largeur et a l'habitude d'accueillir de nombreux baigneurs l'été. En temps normal, jusqu'à 9.000 personnes peuvent patauger dans ce bassin. La jauge maximale fixée en raison du coronavirus est de 4.500 baigneurs.