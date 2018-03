Toulouse, France

Les clubs de sport peuvent-ils être le terreau de la radicalisation islamiste?

Dans son édition du 27 mars 2018, l'oeil du 20h de France 2 assure qu'un club du centre-ville de Toulouse (le Toulouse Lutte Club) est sous surveillance des services de renseignements car l'un de ses membres serait lié à la mouvance islamiste radicale.

Les témoignages contradictoires de deux licenciées

France 2 interviewe Julie, une ancienne licenciée, qui a souhaité garder l'anonymat. Elle raconte qu'on lui a demandé de se couvrir les bras et les jambes et qu'un petit garçon a refusé de lutter avec elle, prétextant que sa religion (musulmane) lui interdit de toucher aux femmes.

France Bleu Occitanie a de son côté contacté une femme actuellement licenciée dans ce club qui compte 85 adhérents - dont beaucoup de Tchétchènes- et seulement 4 filles (dont une seule majeure). Elle assure n'avoir jamais eu de problème.

Certains ne veulent pas lutter contre moi mais ça ne concerne pas que des musulmans. C'est plutôt parce qu'ils ont peur de me faire mal. - une licenciée

Elle ajoute qu'elle lorsqu'elle part en compétition -par exemple pendant les championnats de France- elle a sa chambre et ne rencontre pas de difficultés et qu'elle n'a par exemple jamais vu de prières sur le tapis.

"On a fait le ménage"

"Oui, il y a eu des problèmes de radicalisation, certains ont fait du prosélytisme, mais nous avons fait le ménage", disent en cœur le président du club et le président du comité régional de lutte.

Fin 2016, quand le nouveau président a repris la main (après une période de flottement), je lui ai dit "il faut faire le tri". On a mis dehors des gens qui ont essayé de radicaliser le club. Je reconnais qu'il y a eu une tentative de radicalisation, mais maintenant le club est clair. Contrairement à ce qui a été dit, les filles ne sont pas interdites. Je me suis engagé personnellement : si je vois du prosélytisme ou quoi que ce soit, je fermerai le club. - Didier Brisot, président du Comité régional Occitanie de lutte

Suivi de la mairie et de la préfecture

Jean-Luc Moudenc, le maire de Toulouse, qui met gracieusement à disposition le gymnase Léo Lagrange, mais qui n'a pas subventionné en espèces sonnantes et trébuchantes cette association l'an dernier, a écrit à la préfecture pour avoir plus d'informations sur ce club et sur toutes les associations sportives toulousaines.

Le préfet répond qu'il va évoquer le cas avec ses équipes. Il pourra s'appuyer sur le plan de prévention de la radicalisation dévoilé par le gouvernement le 23 février dernier et qui permet de renforcer les contrôles sur les disciplines sportives à risque, dont la lutte fait partie. Ce plan prévoit aussi de mieux former les éducateurs sportifs.

En Occitanie, plus de 500 personnes font l'objet d'un suivi pour radicalisme, dont 350 en Haute-Garonne.