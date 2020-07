Toulouse : un conducteur de scooter hospitalisé, gravement blessé

Un grave accident de la circulation s’est produit ce samedi soir peu après 22 heures à Toulouse, à l’angle de l’avenue de l’URSS et du boulevard des Récollets à Toulouse. Un homme d'une vingtaine d'année, qui conduisait un scooter, a perdu le contrôle de son engin sur du mobilier urbain. Éjecté du deux-roues, il a perdu son casque lors du choc et a fini la course sur la route.

Les sapeurs-pompiers ainsi qu’une équipe du SMUR 31 se sont rendus sur place. Le jeune homme, qui souffrait de blessures graves, a été transporté en hélicoptère à l’hôpital Purpan. Son pronostic vital est réservé.