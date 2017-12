Toulouse : un corps en décomposition découvert dans une cave dans le quartier des Izards

Un corps en décomposition a été découvert ce mardi dans une cave d'un immeuble de la place des Faons dans le quartiers des Izards à Toulouse. Selon les premières constatations il pourrait s'agir une personne qui squattait les lieux.

C'est un représentant du bailleur alerté par l'odeur putride qui se dégageait de la cave qui a alerté la police. La porte de la cave était verrouillée mais a priori fermée de l'intérieur. Dans le local, les policiers ont découvert un corps en état de décomposition très avancé. Impossible de déterminer en l'état s'il s'agit d'un homme ou d'une femme.

Des lieux squattés

Dans la cave, les policiers ont découvert de la nourriture et une installation qui laisse à penser que la personne squattait les lieux depuis un certain temps. Selon les premières constatations, il s'agirait d'un décès dû à une cause naturelle, ce que devra confirmer une autopsie.