A Toulouse, un couple de femmes s'est vu refuser une procréation médicalement assistée, au motif que la loi réserve cette technique aux couples constitués d'un homme et d'une femme. Une discrimination pour ces femmes et leur avocate, qui ont déposé un recours au tribunal administratif de Toulouse.

Toulouse, France

En 2014, Marie et Ewenn, qui viennent tout juste de se marier à Montauban, décident d'avoir un enfant. Marie, qui souffre d'infertilité, se rend à l'hôpital Paule de Viguier, pour tenter une PMA, une procréation médicalement assistée.

Une procédure réservée aux couples hétérosexuels

Mais la maternité refuse leur demande, en se basant sur le code de la santé publique, qui stipule que la PMA est réservée aux couples constitués d'un homme et d'une femme.

Mariée à un homme, j'aurais accès à la PMA à quelques kilomètres " - Marie

"C'est une discrimination, s'indigne encore Marie. Mariée à un homme, j'aurais accès à la PMA à quelques kilomètres de chez moi. Mariée à une femme, je suis obligée de parcourir des milliers de kilomètres". Car la solution pour les couples de femmes est d'aller bénéficier d'une PMA dans un pays frontalier qui autorise cette technique pour toutes les femmes. La justice française reconnait ensuite l'enfant et sa mère, et en général, l'autre mère peut adopter l'enfant.

Pas question d'aller en Espagne

"C'est d'une hypocrisie absolument invraisemblable, appuie l'avocate du couple, Me Caroline Mécary. On ne peut pas interdire à des couples d'aller à l'étranger, mais en même temps on ne permet pas l'accès à la PMA sur le territoire national. Ça témoigne d'une espèce d'arrière garde, car en Europe 26 pays on déjà ouvert la PMA aux couples de femmes, et parfois même aux femmes célibataires."

Marie refuse de se rendre en Espagne, à la fois par principe, mais aussi pour des raisons de santé : elle veut un suivi médical global fait de A à Z par la même équipe, ce qui n'est pas le cas pour les femmes qui font une PMA à l'étranger et qui accouchent en France. "Aller en Espagne, ça veut aussi dire avoir un suivi en langue étrangère, avec des médicaments qui n'existent pas forcément des deux côtés de la frontière, avec des dosages qui diffèrent, donc c'est aussi mettre en danger ma santé".

Un recours au tribunal administratif de Toulouse

Le couple a donc fait un recours à la Cour européenne des droits de l'Homme, jugé irrecevable car il faut d'abord épuiser toutes les voies de recours nationales. Les deux femmes ont donc déposé un dossier au tribunal administratif de Toulouse, mais le temps presse pour Marie. "On espère que ce sera traité rapidement, explique la femme de 35 ans.L'idée c'est de ne pas avoir une réponse favorable dans 10 ou 15 ans. A chaque Noël, on se dit qu'on passera l'année suivante à 3, et ce n'est jamais le cas. Ça commence à être long."

Aucune date d'audience n'a été fixée pour l'instant. Le CHU de Toulouse, auquel appartient la maternité Paule de Viguier, refuse tout commentaire en attendant la décision de justice.