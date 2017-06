Toulouse : un directeur de la Banque Postale devant les Assises pour complicité dans deux braquages

Redouane Ikil est jugé devant la Cour d’Assises de Haute-Garonne à partir de Mercredi pour son implication présumée dans deux braquages commis en 2012 et 2013 à Toulouse. Il clame son innocence.

Un ancien cadre toulousain de la Poste est accusé d'avoir joué un rôle dans les braquages de deux agences bancaires dont il avait la charge. Redouane Ikil est jugé devant la cour d’assises de Haute-Garonne à partir de ce Mercredi pour son implication présumée dans deux braquages commis en 2012 et 2013 à Bellefontaine et à Saint Cyprien. Il comparaît pour « enlèvement, séquestration, extorsion de fonds avec arme en bande organisée. »

En 2012, 360 000 euros avaient été dérobés. En 2013, la police avait retrouvé les 150 000 euros du butin dans une voiture, l'un des braqueurs interpellé comparait aux Assises aux côtés de Redouane Ikil, qui depuis 3 ans clame son innocence. Il est notamment reproché à ce directeur de la Banque Postale d’avoir renseigné les braqueurs, voire d'être le commanditaire des deux braquages.

Des braquages avec prise d’otage

Le matin du 6 mars 2012, une employée de la Poste de Bellefontaine sort de chez elle lorsqu'elle est attaquée par un homme cagoulé, aspergée de lacrymogène, elle est amenée de force à l'agence de la banque postale, contrainte d'ouvrir les coffres. Le commando s'enfuit avec 360 000 €uros. Le butin n'a jamais été retrouvé. Un an plus tard, une autre employée de la poste est surprise chez elle à 4 heures du matin à Plaisance-du-Touch. Ses enfants sont ligotés. Exactement le même scénario, elle est amenée de force sur place, elle doit donner les codes d’accès. Les braqueurs vident les coffres de l'agence de Saint Cyprien, mais alertée par la télésurveillance, la police surprend l'un des braqueurs qui fait le guet. On retrouve un peu plus tard 150 000 €uros dans le coffre d'une voiture.

Des employées traumatisées

Ces hold-up avec séquestration ont été très mal vécus par les agentes de la poste séquestrées de force et contraintes d’ouvrir les coffres. Quatre ans après, Françoise, caissière à la Banque Postale de Saint Cyprien est toujours en arrêt de travail. Elle se souvient de cette nuit du 2 Mai 2013 quand un commando cagoulé l'a pris en otage chez elle avec ses enfants, avant de la contraindre à ouvrir les coffres de la banque.

« Ils m’ont surpris avec mes enfants en pleine nuit, je me suis trouvée en face d’un individu avec une cagoule et deux yeux qui ressortent. C’est très difficile à vivre, aujourd’hui encore je souffre de vertiges, de nausées. J’ai eu peur, j’ai encore très peur » - témoigne cette employée de la Banque Postale

La Poste s'est portée partie civile dans le procès. Les deux agentes agressées réclament des indemnisations pour négligence, elles estiment que la Poste n'a pas joué son rôle pour les protéger.

Le commando a-t-il été tuyauté ?

Très vite les enquêteurs s'intéressent au directeur de l'agence Postale de Bellefontaine. Chez le braqueur interpellé, ils retrouvent un croquis de l'agence bancaire de Saint Cyprien, avec une trace de l'ADN de ce directeur au profil atypique. Cet ancien boxeur qui a gravit tous les échelons à la Poste s'est-il transformé en voyou ? Incarcéré depuis trois ans, Redouane Ikil, 44 ans, clame son innocence, il répète inlassablement qu'il n'a rien à voir de près ou de loin avec les auteurs des braquages.

« C’est un cadre de la Poste qui a fait un parcours remarquable, jusqu’à devenir directeur de plusieurs agences de la Banque Postale, et du jour au lendemain on l’accuse de tous les maux, d’être le cadre devenu voyou. C’est une belle histoire qu’on essaye de nous vendre, mais qui ne repose sur aucune preuve crédible » estime l’avocat de Redouane Ikil, Maitre Edouard Martial

Un ancien boxeur devenu cadre à la Banque Postale

Redouane Ikil a un parcours atypique. Cet ancien boxeur professionnel est recruté comme apprenti conseillé financier par La Poste, en 1998. Il gravit très vite les échelons, d’abord conseillé en immobilier, il se voit proposer un challenge, prendre la direction d’un bureau de poste au cœur du quartier du Mirail qui ne trouve pas preneur. Il prend la direction du bureau de poste de Bellefontaine en 2008, et décide même d’habiter le quartier pour être plus près de ses clients. En 2011, la Poste lui propose une promotion, prendre la tête d’une autre agence à la Reynerie. Là encore, ce cadre ambitieux relève le défi et surprend par ses bons résultats.

Au Mirail, un Comité de soutien manifeste régulièrement pour la remise en liberté de Redouane Ikil © Radio France - Julien Laignez

Très apprécié dans le quartier du Mirail, Redouane Ikil préside également un club de boxe. Pour aider son frère Abdelhakim, il est gérant d'une boîte de nuit à Hossegor. Son frère Abdelhakim Ikil un temps soupçonné d’avoir participé avec lui aux braquages a été mis en examen et incarcéré en Juillet 2015. Mais il a bénéficié depuis d’un non-lieu. La chambre de l'instruction a estimé que les charges n'étaient pas suffisantes pour le renvoyer devant une cour d'assises. Un bon point pour les avocats de Redouane Ikil.

« Mon mari a toujours clamé son innocence, c’est un homme bon, impliqué dans son travail, dans les associations de quartier, il n’a rien du profil d’un voyou. Il est prêt à s’expliquer à la barre, qu’enfin il soit blanchi et que ce cauchemar se termine » - témoigne l’épouse de Redouane Ikil

La culpabilité de l'ancien directeur de la Banque Postale est loin d'être prouvée. Pas moins de 66 témoins et 15 experts vont se succéder pendant les 10 jours du procès. Le verdict des jurés est attendu le 30 Juin.