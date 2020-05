Toulouse : un enfant de deux ans en urgence absolue après un accident sur le périphérique

Ce dimanche matin, un grave accident de la circulation s'est produit sur le périphérique toulousain, à l'ouest de la ville entre la Faourette et Langlade.

Deux voitures ont été impliquées. Un bébé de deux ans a été gravement blessé et se trouve en urgence absolue. Les deux autres victimes, deux femmes de 26 et 60 ans, sont plus légèrement blessées.

18 pompiers ont dû intervenir sur l'accident. Par ailleurs, en sens inverse un sur-accident s'est produit sans faire de blessé.