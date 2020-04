Toulouse : un homme battait sa femme et menaçait les forces de l'ordre, un policier lui tire dessus

C'est en fin de soirée ce vendredi soir que les policiers se rendent dans un appartement du quartier Soupetard au nord de Toulouse. Deux équipes interviennent suite à l'appel d'une femme au 17 qui se plaint de nombreuses violences conjugales de la part de son conjoint. Elle affirme se faire frapper régulièrement.

Une fois arrivés sur place, les policiers invitent son conjoint de 47 ans à quitter l'appartement. L'homme, violent et alcoolisé, refuse de partir et commence à menacer les policiers. Il se saisit alors d'un couteau et commence à s'avancer vers les forces de l'ordre. Pris à partie, un policier dégaine son arme et tire sur l'individu. Malgré l'intervention des pompiers et du SAMU, l'homme de 47 ans, touché à l'abdomen, décède sur place.

Une enquête de l'IGPN

Les enquêteurs de la police judiciaire toulousaine ont commencé les premières investigations depuis samedi matin. Le dossier sera ensuite instruit auprès de l'IGPN, la police des polices.