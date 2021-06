Toulouse : un homme gravement blessé à coups de couteau

Un homme d'une trentaine d'années a été blessé avec un couteau au bras, au dos et au thorax, dans la nuit de dimanche à lundi, quartier Borderouge à Toulouse. Son agresseur présumé a été interpellé. Les deux hommes sont connus des services de police.

S'agissait-il d'un règlement de comptes ? Un homme d'une trentaine d'années a été blessé à l'arme blanche dans la nuit de dimanche à lundi, à Toulouse, sur le Carré de la Maourine, quartier Borderouge. Il a été touché au bras, au dos et au thorax et a été hospitalisé dans un état grave, mais ses jours ne sont plus en danger selon une source policière.

Son agresseur présumé a été placé en garde à vue au commissariat. Les deux hommes sont bien connus des services de police.