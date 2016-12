Toulouse : un homme blessé par balles à la sortie du métro

L'agression a eu lieu dans le secteur de la station des Argoulets sur la ligne A. Un homme a été retrouvé vers 20h30 dans un état grave, touché par 3 impacts de balles. Hier soir toutes les hypothèses étaient ouvertes.

La victime est un homme de 35 ans, il a été retrouvé vers 20h30 jeudi 22 décembre dans le parking à étages de la station des Argoulets dans l'Est de Toulouse.

À leur arrivée, les secours constatent qu' il est grièvement touché dans le cou par une balle et plus légèrement dans le dos par deux autres impacts. Pendant qu'il est évacué par les pompiers vers le CHU Purpan sans que son pronostic vital ne soit engagé, les policiers bouclent la station et le parking silo. Les coups de feu ont été tirés dans ce parking. Selon nos confrères de la Dépêche du Midi c'est une femme qui a donné l'alerte mais hier soir elle était trop choquée pour être entendue dans de bonnes conditions. Le métro a continué à fonctionner sur la ligne A mais la station de métro est restée fermée jusqu'en fin de soirée.

Victime connue des services de police

Les abords de la station des Argoulets hier soir (tweet de nos confrères de Côté Toulouse) - Côté Toulouse

La victime est connue des services de police plutôt pour des affaires de moeurs semble-t-il. Toutes les hypothèses étaient ouvertes jeudi soir hormis celle d'un règle de compte sur fond de trafic de drogue. Le ou les auteurs des coups de feu étaient en fuite.

La station des Argoulets et le parking silo sont rouverts ce matin.