Toulouse : un homme en garde à vue dans l'enquête sur le meurtre d'une jeune fille quartier Arnaud Bernard

Un homme a été placé en garde à vue ce mercredi à la PJ de Toulouse dans l'enquête sur le meurtre d'une jeune fille retrouvée morte chez elle fin juillet dans le quartier Arnaud Bernard. Le suspect est un homme déjà condamné pour avoir tué une femme en 2004 dans les Bouches-du-Rhône

Un homme âgé de 49 ans a été placé en garde à vue ce mercredi dans les locaux de la police judiciaire de Toulouse dans le cadre de l'enquête sur la mort d'une jeune fille de 21 ans retrouvée fin juillet tuée dans son appartement situé dans le quartier Arnaud Bernard

Le frère de Marie-Dolorès Rambla, la victime de l'affaire Ranucci

Les parents de cette jeune fille d'origine angolaise inquiets de ne pas avoir de nouvelles avaient donné l'alerte et ce sont les pompiers qui avaient découvert le 27 juillet son corps portant des traces de coups de couteau

L'homme placé en garde à vue se nomme Jean-Baptiste Rambla. Il a été condamné en 2008 à 18 ans de réclusion criminelle pour avoir tué en juillet 2004 son employeuse dans les Bouches-du-Rhône. Le corps dissimulé dans un sac n'avait été découvert que 6 mois plus tard au domicile de Jean-Baptiste Rambla. Ce dernier est le frère de Marie-Dolorès Rambla le petite fille enlevée le 3 juin1974 et découverte morte le lendemain. Un crime pour lequel Christian Ranucci avait été condamné à mort et guillotiné en 1976. Depuis sa sortie de prison il semble qu'il vivait à Toulouse sous le contrôle d'un juge d'application des peines

