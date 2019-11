Toulouse : un homme est mort après avoir été agressé pour son téléphone portable

Toulouse, France

La scène a été filmée par les caméras de vidéosurveillance dans les rues de Toulouse. Vers 2h30 du matin dans le secteur de la rue Gabriel Péri, un homme est abordé dans la rue et violemment frappé par un autre homme qui lui vole son téléphone portable. La victime tombe lourdement au sol et ne se relève pas. Son agresseur le voyant inanimé lui aurait retiré son pull et couvert le visage. Puis il le dépouille de son téléphone portable avant de prendre la fuite à pied.

Frappé, il tombe violemment sur le trottoir

La victime âgée de 51 ans est retrouvée inanimée par des passants. La police municipale arrivée sur place tente des massages cardiaques, en attendant l’arrivée des secours. Transportée à l’hôpital Purpan, elle décède à l’hôpital des suites de ses blessures, dues vraisemblablement aux conséquences de sa chute sur le trottoir.

L’agresseur en garde à vue

Grâce au dispositif de vidéosurveillance, l’agresseur est localisé et interpellé par la police municipale du côté de la rue d’Aubuisson dans le quartier de la Colombette. Il avait sur lui les affaires de la victime. Cet homme de 38 ans est déjà connu des services de police pour de multiples faits d’agression. Il a été placé en garde à vue au commissariat central. La brigade criminelle est chargée de l’enquête.