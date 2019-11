Toulouse : un homme poignardé dans un bar de la place du Capitole

L'agresseur, âgé de 23 ans, a été placé en garde à vue. La victime est hors de danger et a été prise en charge à l'hôpital.

Toulouse, France

Un homme de 31 ans a été poignardé, dans la nuit de mardi à mercredi, dans un bar de la place du Capitole à Toulouse. Il a été blessé au bras et à l'abdomen, et l'agresseur a été arrêté.

Il est environ 2h du matin, lorsque l'agresseur entre dans ce bar. Très alcoolisé, il commande un verre, mais la serveuse refuse de le servir. Ce jeune homme de 23 ans devient alors très agressif.

Excédé parce qu'une serveuse refuse de lui donner à boire

Un client s'interpose et prend la défense de la serveuse. Il n'en a pas fallu plus : l'agresseur sort un couteau à cran d'arrêt et poignarde à deux reprises ce client.

Le jeune homme a été arrêté par la police municipale, placé en cellule de dégrisement puis en garde à vue. La victime, elle, a 15 jours d'incapacité temporaire de travail (ITT).