Toulouse : important incendie en cours avenue de Muret

Toulouse, France

Plus de 70 sapeurs-pompiers et 8 engins sont mobilisés en ce moment au 44 avenue de Muret à Toulouse. Un feu est en cours dans un squat dans les anciens locaux d'Enedis. Le centre opération départemental est activé et le préfet se rend sur place.

Les pompiers ont été alertés vers 14h30. Le site est connu pour être l'un des plus importants squats de la ville. Il abriterait entre 700 et 1.000 personnes principalement des sans-papiers, un chiffre avancé par ceux qui y vivent.

Les occupants ont pu être évacués rapidement

Aucun bilan officiel n'a été communiqué pour l’instant. Mais il n'y aurait pas de victimes. Les occupants ont pu être évacués rapidement.

Ils attendent désormais des informations pour savoir où ils vont dormir ce soir.