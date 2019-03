Toulouse : un parent d'élève frappe et insulte un enseignant dans la cour de la maternelle

Toulouse, France

L'entrée en classe à la maternelle Paul Bert (quartier St Simon) au sud de Toulouse ce jeudi, a été particulièrement mouvementée. Un père dont l'enfant avait été longuement absent a d'abord insulté puis frappé un instituteur dans la cour de l'école. Une scène particulièrement violente aux dires de la direction académique qui a nécessité la mise à l'abri des petits. "L'équipe pédagogique et les agents de la ville comme les ATSEM par exemple ont été très réactifs. précise le directeur académique adjoint Frédéric Fulgence. Ils ont séparé le père et l'instituteur pour protéger l'enseignant et ils ont bien pris en charge les autres élèves. On a eu une communauté éducative soudée, y compris de la part des parents d'élèves présents".

L'enseignant a été brièvement hospitalisé pour faire constater les coups. Une cellule d'écoute a été mise en place avec un psychologue scolaire et du personnel de l'éducation nationale. La direction académique de Haute-Garonne veut faire passer un message de fermeté :

"C'est inadmissible, intolérable! Pas de violences physiques ou verbales au sein de nos écoles! La communauté éducative est fondée sur le respect mutuel des parents, des enseignants et des personnels" Frédéric Fulgence, directeur académique adjoint.

L'inspection d'académie n'exclue pas de porter plainte si l'enseignant engage une procédure. Le père d'élève a été placé en garde à vue dans la matinée.

L'administration parle d'un acte isolé. Selon le directeur académique adjoint : "c'est pas quelques chose qui se multiplie dans le département ou dans l'académie".