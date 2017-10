Toulouse : un réseau de trafiquants de drogue démantelé, 14 personnes interpellées et des armes saisies

14 interpellations, 6 personnes mises en examen et incarcérées, plusieurs dizaines de kilos de drogues diverses et des armes saisies, les policiers toulousains ont démantelé à l'issue de plusieurs mois d'enquête un important réseau implanté dans le quartier du Mirail à Toulouse.

Interpellées en début de semaine à Agen et Toulouse, 6 personnes ont été mises en examen pour trafic de stupéfiant et association de malfaiteurs et écrouées ce vendredi soir. Au total ce sont 14 individus qui ont été interpellés par les policiers à l'issue de plusieurs mois d'enquête dans le quartier du Mirail. C'est un important réseau de trafic et revente de drogue qui a été démantelé.

Drogue et armes saisies

Débutée au printemps derniers par des filatures dans le quartier de la Reynerie, une des plaques tournantes du trafic de stupéfiants à Toulouse, l'enquête a abouti dans la nuit du 1er au 2 octobre avec l'interception à Agen d'un véhicule utilitaire aménagé avec des caches pour le transport de drogue. Simultanément des interpellations sont réalisées à Toulouse : 14 au total dont celles de deux mineurs.

Lors de leurs perquisitions les enquêteurs ont mis la main 60 kilos de résine de cannabis et d'herbe mais aussi sur 1 kilo de cocaïne et autant de MDMA une drogue de synthèse. Deux pistolets automatiques ont également été découverts

25 à 35 000 euros par jours

Au bout du compte c'est bien un réseau entier, pyramidal et très structuré, allant du guetteur au ravitailleur en passant par les revendeurs et même son "trésorier" , qui a été démantelé par les enquêteurs de la sûreté et de la brigade des stups. Une organisation qui selon les estimations des policiers réalisait 500 transactions par jour avec des pointes à 700 pour un chiffre d affaire quotidien de 25 à 35 mille euros