Un travailleur étranger sauve la vie d'un collègue à Toulouse, mais risque de se faire expulser

"Mouktar a envie de travailler, il est serviable, il a envie d'aider et il est extrêmement compétent. On aimerait en avoir mille, des Mouktar", Marie Lys, la directrice de l'entrepôt toulousain de Rentrée Discount près de l'Oncopole au sud de Toulouse, n'a pas de mots assez forts pour qualifier son employé modèle.

Voilà deux étés que Mouktar enchaîne ce travail saisonnier de manutentionnaire où il se démène. Le profil de cet employé de 25 ans, originaire du Tchad et détenteur d'une carte de séjour, est validé en mai dernier par la préfecture auprès de l'entreprise.

Vers 6h30 : un sauvetage par massage cardiaque

Ce mercredi 20 juillet, il est à son poste, tôt le matin comme d'habitude. Quand tout à coup, un collègue l'appelle à l'aide : un chauffeur, qui vient livrer de la marchandise dans l'entrepôt, vient de faire un malaise sur le parking. Ce livreur est en arrêt cardiorespiratoire. Guidés par le SAMU au téléphone, Mouktar et son collègue Mamadou se relaient pour lui prodiguer un massage cardiaque. "Cela nous met en panique, le monsieur devient tout violet" raconte Mamadou.

Quelques minutes plus tard, miracle : le chauffeur revient à la vie grâce à leurs massages. Les deux hommes s'en occupent jusqu'à l'arrivée des secours.

On l'a mis en position de sécurité jusqu'à l'arrivée des secours, Mouktar lui a demandé de lui serrer la main jusqu'à l'arrivée des pompiers afin qu'on soit sûrs qu'il reste avec nous

Un peu sonnés mais soulagés, Mouktar et ses collègues reprennent le service.

Vers 9h : des policiers viennent l'interpeller au travail pour l'expulser

Quelques heures heures après l'évacuation de la victime par les secours, Mouktar est subitement entouré par au moins trois policiers, sur son lieu de travail. Stupéfaction pour Marie Lys, la directrice de l'entrepôt, surtout venant de cet employé modèle. "Je suis allée les voir et ils m'ont indiqué qu'ils étaient de la police et qu'ils avaient besoin de Mouktar pour la journée. Je leur demande si c'est par rapport à ce qu'il s'est passé ce matin. Les policiers me disent que non, ça n'a rien à voir et qu'ils l'emmènent au poste".

Deuxième surprise quand elle comprend que cette arrestation est liée aux papiers de Mouktar, qui ne seraient pas en règle.

On a eu un retour positif de la préfecture pour l'embaucher, en mai, d'où ma surprise, surtout que c'est quelqu'un de bien et qu'on travaille avec lui depuis deux saisons

L'entreprise a l'habitude d'employer des personnes munies d'un titre de séjour, en toute conformité. Spécialisée dans les fournitures pour la rentrée scolaire, Rentrée Discount a un gros pic d'activité l'été : l'entreprise passe de 30 salariés en juin et jusqu'à 400 en août.

Tous les salariés de l'entrepôt toulousain sont sidérés de voir leur collègue quitter son poste, encadré par des policiers, juste après ce sauvetage. "Cela m'a beaucoup déstabilisé, après tout ce qui venait de se passer" se rappelle Mamadou.

Depuis toute l'entreprise se mobilise

Depuis, Mouktar est au centre de rétention administrative (CRA) de Cornebarrieu et attend son passage devant un juge au tribunal judiciaire de Toulouse, vendredi 21 juillet à 14 heures.

Cela me fait beaucoup de peine d'apprendre que quelqu'un comme ça puisse être expulsé du pays (...) et en plus, juste après avoir sauvé la vie d'un homme - Marie Lys, la directrice de l'entrepôt.

Tous les salariés ont souhaité signer une pétition en soutien à Mouktar. Une pétition que Marie Lys compte bien présenter à l'audience, ainsi qu'une lettre de soutien qu'elle a rédigée. La directrice de l'entrepôt veut vanter les qualités de son employé pour qu'il ne soit pas renvoyé au Tchad, un pays dirigé par une junte militaire.