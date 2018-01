Toulouse, France

Simplification et rapidité de la justice, voilà ce qui était notamment au menu de la traditionnelle audience solennelle de rentrée du tribunal de grande instance de Toulouse. Alors que la Ministre de la Justice (la Toulousaine Nicole Belloubet) a engagé en octobre dernier un chantier de simplification dans le milieu. Une loi de programmation est d'ailleurs attendue avant l'été.

Une audience qui a permis une nouvelle fois de constater que, malgré les moyens financiers et humains limités, on ne chôme pas du côté du TGI de Toulouse. Le parquet a enregistré 110.040 procédures dont 23.991 étaient "poursuivables". 10.177 poursuites ont été engagées (dont 1.582 personnes en comparution immédiate). Le parquet a également prononcé 10 027 alternatives aux poursuites, comme par exemple le Travail Non Rémunéré en Circuit Court "une courte peine de 60 heures effectuée dans le mois qui suit l’infraction", explique Pierre Yves Couilleau le procureur.

Le tribunal correctionnel a rendu 5.648 décisions de justice dont 1.563 en comparutions immédiates. De son côté le Juge des Libertés et de la détention a rendu 6.296 ordonnances. 6.156 décisions ont-elles été décidées par le Juge d’application des peines. Le Juge pour enfant a pour sa part, rendu 2.102 décisions pénales et 5.802 décisions d’assistance éducative. Dans neufs affaires sur dix, le jugement est donné dans un délai de moins de 5 mois.

Sur le volet civil

Au civil, le total de nouvelles affaires est de 18.568, tandis que le nombre d’affaires terminées monte à 18.452. La moitié renvoie à des contentieux familiaux, le pôle qui a le plus affaire, avec 6.300 nouveaux dossiers. Certaines personnes peuvent attendre jusqu'à 7 mois avant d'être convoqué devant un juge. Autre pôle en difficulté : celui du droit des étrangers où la quantité de dossier a explosé : + 43% l'an dernier.

Seules éclaircies au tableau, le délai moyen de traitement des affaires civiles est passée à 6,7 mois. Le nombre de dossiers traités au tribunal des affaires de la sécurité sociale a également baissé (- 28% pour ce service qui règle des litiges entre la sécurité sociale, la caisse de retraite, à propos des frais médicaux ou des allocations non perçues). Un tribunal qui sera d'ailleurs supprimé l'an prochain pour être transféré dans un nouveau pôle social au tribunal de grande instance.

Un tribunal en pénurie

Selon le président du Tribunal de Grande Instance de Toulouse il manquerait pas moins d’une cinquantaine de personnes pour faire tourner correctement la machine judiciaire : "Actuellement nous avons 65 magistrats du siège, 22 magistrats au parquet et environ 180 fonctionnaires. Aux magistrats du siège il en faudrait au moins dix de plus, deux ou trois supplémentaires au parquet et c’est au niveau des greffes où la situation est beaucoup plus dramatique. Il manque 20 à 30 greffiers pour fonctionner normalement" explique Marc Pouyssegur.