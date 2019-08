Toulouse : "Une démarche politique" dit J-L Moudenc après les accusations de corruption de son adjoint

Toulouse, France

Sur Facebook la vidéo publiée par Julien Roumagnac, gérant du "Caffé Baggio", a déja été vue par plus de trente mille personnes. Il y dénonce les supposés agissements de Frédéric Brasilés, conseiller municipal de Toulouse délégué aux fêtes et aux manifestations. Selon le restaurateur l'élu lui a demandé de l'argent pour l'organisation d'un événement. Frédéric Brasilés, qualifié de "Bénalla de la mairie de Toulouse", s'offusque et va porter plainte.

"C'est la justice qui tranchera" J-L Moudenc

Invité France Bleu Occitanie ce lundi matin, le maire de Toulouse, Jean-Luc Moudenc, s'est exprimé pour la premiére fois sur cette polémique. Il dénonce notamment le caractère politique de l'attaque et pointe du doigts "une très grave accusation" sur laquelle la justice devra se pencher.

"ce quartier subit les abus et les excès de ce café" J-L Moudenc Copier

L'affaire va donc aller devant la justice. Frédéric Brasilès et Julien Roumagnac ont chacun pris un avocat, sans toutefois préciser lesquels ("c'est un ténor du barreau", indique simplement l'élu).

Il faut savoir que la corruption est passible de 10 ans de prison et 1 million d'euros d'amende alors qu'une dénonciation calomnieuse peut conduire à 5 ans de prison et 45 000 euros d'amende selon le code pénal.