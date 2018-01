Toulouse, France

Marie-Odile Denis, 55 ans, a disparu le 2 janvier de l’hôpital Marchant à Toulouse où elle était accueillie depuis cinq mois. Elle mesure 1m65, pèse 55 kilos, a des cheveux châtains grisonnants. Elle porte un manteau 3/4 noir, un jean bleu et une polaire bleu roi. Une disparition immédiatement signalée à la police, considérée comme "inquiétante".

Elle est suivie depuis de longues années pour des troubles psychiatriques. "Nous sommes très inquiets, confie une proche. Elle n'a pas d'argent, pas de téléphone ni papier avec elle". En raison de sa pathologie et de l'effet rebond que provoque habituellement l'arrêt brutal d'un traitement comme le sien, elle aurait pu avoir une conduite incohérente. Son silence depuis maintenant plus d'une semaine et son état de santé laissent craindre le pire à sa famille.

Depuis mardi dernier, toute sa famille est mobilisée et mène, avec ses modestes moyens, ses propres recherches sur toute la ville. "Nous avons collé des affichettes, nous sommes allés recueillir des témoignages de chauffeurs de bus, nous avons alerté des associations toulousaines, les maraudes du 115 et les SDF qui sont le long du Canal du midi. Nous souhaitons qu'il y ait des moyens mis en place importants pour la retrouver".

Si vous disposez de renseignements ou avez aperçu cette personne, composez le 17 ou le 06 65 46 66 00.