Il profère des insultes et des menaces de mort contre des agents Tisséo à Toulouse, puis exhibe son sexe

Encore un chauffeur de bus agressé à Toulouse. Un couple s'en est pris à lui après son refus de les laisser prendre le bus, quartier des Arènes. Ils n'avaient pas de masque et l'homme n'avait pas de ticket. Après avoir menacé de mort et insulté le chauffeur, l'homme a exhibé son sexe.

Le chauffeur de bus de Tisséo ne s'attendait pas à terminer son service de la sorte ce mardi 7 décembre. Il est environ 23 heures, quartier des Arènes à Toulouse quand un couple entre dans son bus. Aucun des deux n'a de masque et l'homme n'a pas de ticket. Quand il leur refuse l'accès, l'homme et la femme insultent et menacent de mort le conducteur. À l'arrivée des agents de sécurité de Tisséo, la situation est toujours aussi tendu et l'homme est en train d'exhiber son sexe, tout en proférant menaces et insultes.

C'est après avoir refusé au couple l'accès à son bus que le chauffeur est agressé : insultes et menaces de mort fusent. Le conducteur se croit tiré d'affaire quand l'homme de 26 ans et son amie de 27 ans sortent du bus. Mais les deux agresseurs empêchent le bus de repartir en se positionnant devant et en y mettant des coups de pieds. Le conducteur appelle alors les agents de sécurité de Tisséo, qui arrivent rapidement.

Impossible de calmer la situation

En vain, les agents de sécurité tentent d'apaiser la situation. Ils sont, eux aussi, menacés de mort et insultés. Tout à coup, l'homme se déshabille et exhibe son sexe, continuant de faire fuser les noms d'oiseaux, comme son amie. Le couple donne également des coups de pieds aux agents, qui finissent par appeler la police.

L'histoire aurait pu se terminer là, mais le surnommé "couple infernal" ne se calme pas davantage au contact des policiers. À leur arrivée au commissariat, l'homme et la femme dégradent les murs et une vitre, puis poursuivent leurs insultes et menaces désormais envers les forces de l'ordre.

Le conducteur du bus, un agent Tisséo et deux agents de police ont déposé plainte. Ce mercredi 8 décembre, le couple est toujours en garde à vue et devrait être poursuivi pour les faits de violences, outrages, exhibition et dégradations.