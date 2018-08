Toulouse, France

C'est un proche de la famille qui a donné l'alerte, en début de semaine : cela faisait un moment qu'il n'avait pas vu la femme de 27 ans, qui habite dans le quartier de Purpan. Mercredi matin, les policiers de la Sûreté départementale se rendent au domicile de la famille, dans le quartier de Purpan et trouvent la mère sur le balcon.

Enfermée depuis 20 jours sans pouvoir sortir

La femme de 27 ans leur explique qu'elle est enfermée chez elle, avec ses cinq enfants, âgés de 8 ans à 10 mois, et que son mari est parti travailler avec les clés. Les policiers font appel à un serrurier et parviennent à la libérer. Elle leur raconte alors qu'elle n'a pas pu sortir de l'appartement depuis une vingtaine de jours. Dans le logement, ils découvrent plusieurs sacs et valises, contenant des produits de beauté et du matériel informatique, probablement volés. Ils interpellent alors son mari, un homme de 32 ans connu de la justice pour des faits de violence, sur son lieu de travail.

Des violences physiques et psychologiques et aucun contact avec l'extérieur

D'après les premiers éléments, l'homme exerçait une emprise psychologique totale sur son épouse. En plus des coups, il lui interdisait de sortir seule et d'établir le moindre contact avec l'extérieur. Il était parfaitement organisé pour éviter les soupçons : pendant l’année scolaire, il prenait sa femme et ses enfants avec lui le matin pour aller jusqu'à l'école, il la ramenait ensuite à leur domicile, et l'enfermait avant de partir au travail. Il l'accompagnait même pour faire les courses. Cet enfer quotidien durait depuis une dizaine d'années.

Présenté devant le juge, le mari a été placé en détention provisoire dans l'attente de son procès, qui devrait intervenir au mois de septembre.