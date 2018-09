Toulouse, France

Le préfet de la Haute-Garonne avait fait un signalement au procureur le 28 juin 2018, suite à la diffusion sur internet de l'extrait d'un prêche de l'Imam Mohamed Tataiat. Ce prêche, en langue arabe, avait été prononcé en décembre 2017 dans une salle de prière du quartier Empalot à Toulouse, avant que la Grande Mosquée n'ouvre ses portes. L'Imam est soupçonné d'y avoir relayé des propos contre les juifs.

Information judiciaire

Le procureur de la République de Toulouse a fait procéder à des analyses et à des traductions de cette vidéo et il a décidé d'ouvrir une information judiciaire contre l'Imam de la Grande Mosquée pour les chefs de "provocation publique, par parole, à la haine ou à la violence en raison de l'origine de l'ethnie, la nation, la race ou la religion" et également pour "provocation publique, au moyen de communication publique par voie électronique, à la haine ou à la violence". Le procureur de la république a confié cette information judiciaire à deux magistrats instructeurs.

Citation d'un hadith

L'Imam Mohamed Tataiat, qui est devenu l'imam de la Grande mosquée de Toulouse, est réputé être un imam modéré à Toulouse et ouvert au dialogue inter-religieux. Néanmoins, dans ce prêche qui dure 38 minutes en langue arabe, Mohamed Tataï cite un hadith, un texte qui appelle les musulmans à tuer les juifs.

Les juifs se cacheront derrière les rochers et les arbres et les rochers et les arbres diront : musulman, serviteur d’Allah, il y a un juif qui se cache derrière moi, viens le tuer" (traduction des paroles de l'Imam proposée par la chaine Memri TV qui a mis la vidéo en ligne.)

L'imam s'est toujours défendu dans cette affaire en disant que "ces propos avaient été sortis de leur contexte" et il a présenté ses "excuses auprès de la communauté juive", début juillet. Franck Touboul, le président du Crif de Midi-Pyrénées, le conseil représentatif des institutions juives de France, était resté mesuré à l'époque sur cette affaire. Il attendait que la traduction du prêche soit clairement établie. C'est ce à quoi le parquet s'est employé. Il a demandé une expertise et une traduction précise de cette vidéo. C'est ce travail-là qui pousse aujourd'hui le Procureur à aller plus loin et à ouvrir une information judiciaire. L'affaire ne va donc pas en rester là.

Le président du Crif de Midi-Pyrénées, de son côté, annonce qu'il va fédérer les différentes organisations juives de la région pour se constituer partie civile.