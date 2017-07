Toulouse : une jeune femme retrouvée morte chez elle dans des circonstances suspectes

Ce sont nos confrères de la Dépêche du Midi qui révèlent l'information. Le corps d'une jeune femme d'une vingtaine d'année a été découvert hier gisant dans son sang.

Un corps découvert jeudi après-midi quartier Arnaud Bernard

Une scène particulièrement difficile si l'on en croit la Dépêche du Midi. Une jeune femme d'une vingtaine d'année décédée depuis visiblement plusieurs heures , et beaucoup de sang. Ce sont les parents de la victime qui ont prévenu la police. Ils n'avaient plus de nouvelles depuis plusieurs jours. Les secours ont du passer par un balcon voisin et forcer les volets pour accéder au logement. Un appartement, semble-t-il, dans un grand désordre. Le quotidien régional rapporte aussi que le lit était défait et la porte d'entrée fermé.

Hier soir les investigations sur place étaient toujours en cours. Il était impossible de dire depuis quand cette jeune femme est décédée, probablement plusieurs heures ou plusieurs jours. Les voisins auraient décrit une demoiselle discrète qui a emménagé depuis peu.

Deux ans après l'affaire Eva Bourseau, le quartier Arnaud Bernard est à nouveau marqué par la découverte d'une jeune femme morte chez elle. La police judiciaire est chargée de l'enquête.