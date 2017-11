Toulouse : une manifestation féministe dégénère samedi soir en centre-ville

La manifestation des féministes a mal tourné hier soir à Toulouse. Entre 19 heures et 23 heures, plusieurs dizaines de manifestantes se sont livrées à des dégradations dans le centreville. Un rassemblement non mixte dans le cadre de la journée de lutte contre les violences faites aux femmes.

A Toulouse, une des manifestation féministes de samedi a mal tourné. Plusieurs collectifs appelaient à une marche dans le cadre de la journée de lutte contre les violences faites aux femmes. Une manifestation non mixte, qui s'est déroulée dans une ambiance très tendue, avec les forces de l'ordre notamment.

Dès le départ, au monument aux morts de la place Saint-Aubin, les policiers qui encadraient le cortège ont été la cible d'insultes et de jets de tampons hygiéniques usagés ou de canettes de bière. Plusieurs bâtiments ont été tagués, notamment le monument aux morts de St Aubin et la CAF. Rue Gabriel Péri, des manifestantes s'en sont pris aussi aux clients d'un bar qui étaient en terrasse.

Arrivé au monument aux morts à François Verdier, une partie du cortège a refusé de disperser. Entre 60 et 70 personnes ont remonté le boulevard de Strasbourg jusqu'à la Rue Bayard, brisant des vitrines sur leur passage. A deux reprises, les policiers ont dû faire usage de leurs bombes lacrymogènes. Ce qui restait de la manifestation s'est alors dispersé. Deux personnes ont alors été interpellées dans le quartier pour des tags et des vols dans des magasins, deux femmes de 30 et 32 ans connues des services de police.