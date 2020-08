Toulouse : une navette "express" mise en place face à l'interruption d'une partie de la ligne B du métro

Tisséo met en place une navette "express" dès ce jeudi entre Jean Jaurès et Ramonville à Toulouse, pour pallier à l’interruption d'une partie de la ligne B du métro, après l'effondrement partiel d'un immeuble aux Carmes.

La ligne B du métro est interrompue jusqu'à nouvel ordre entre François Verdier et Ramonville.

Les usagers du métro vont pouvoir se déplacer un peu plus facilement dès ce jeudi. Au troisième jour d'interruption de la ligne B entre François Verdier et Ramonville, suite à l'effondrement partiel d'un immeuble aux Carmes, Tisséo met en place une navette "express" entre Jean Jaurès et Ramonville.

Passage toutes les 15 minutes

Cette navette spéciale fonctionne entre 6h à 20h et passe toutes les 15 minutes aux arrêts Ramonville, UPS, St Agne, Palais de Justice, Saint-Michel, François Verdier et Jean Jaurès. Elle sera effective jusqu'au rétablissement de la circulation de la ligne B du métro, interrompue jusqu'à nouvel ordre.

Pour renforcer l'offre de cette navette "express", la navette centre-ville et la ligne 31 sont suspendues indique Tisséo dans un communiqué. La ligne B du métro fonctionne quand à elle normalement entre les stations Jean Jaurès et Borderouge. Les lignes de bus 34 et 44 sont prolongées jusqu'à la station Ramonville.

Les travaux de consolidation de l'immeuble ont commencé

Mardi, un immeuble s'est en partie effondré de l'intérieur rue de la Fonderie à Toulouse, entraînant l'arrêt du métro par précaution puisqu'il passe juste en dessous. Un expert judiciaire se rend sur les lieux ce jeudi dans le cadre du rapport d'expertise suite à l'effondrement indique la mairie. Les travaux de consolidation et renforcement de l'immeuble ont eux commencé dès ce matin, et dureront plusieurs jours.