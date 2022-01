Toulouse : une quatrième fugue d'hôpital psychiatrique, le patient est toujours recherché

L'histoire se répète. Un nouveau patient s'est échappé de l'hôpital Gérard-Marchant ce vendredi après-midi, indique l'Agence régionale de Santé. "Depuis ce signalement, les forces de l’ordre sont activement mobilisées pour retrouver rapidement cette personne", ajoute l'ARS. D'après La Dépêche du Midi, il s'agit d'un homme connu pour des faits de viol.

Il s'agit de la quatrième fugue d'un patient d'unité psychiatrique en moins de 10 jours à Toulouse (trois à Marchant, un à Purpan), depuis l'évasion du "cannibale des Pyrénées" le 19 janvier.

Mesures de sécurité renforcées sur les sites

L'ARS a aussi annoncé dans le même temps la mise en place de mesures de sécurisation supplémentaires dans le Centre hospitalier Gérard Marchant et le CHU de Toulouse. L'ARS évoque "la sécurisation des entrées et des sorties, le renforcement de la surveillance des patients, le renforcement des gardes et astreintes (cadres de santé & direction, CHS Marchant), la fermeture des unités (CHS Marchant), une revue des évaluations des risques".