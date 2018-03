Toulouse, France

La situation est compliquée pour les habitants du quartier Saint Michel à Toulouse. Il y a eu une rupture de canalisation cette nuit entre le boulevard des Récollets et la Grande Rue Saint Michel. Lorsqu'ils ont été appelés vers 6h30, les pompiers ont dû faire face à une fuite d'eau avec un débit important, pouvant atteindre les 6000 m3 par heure. Il y avait de l'eau sur la chaussée, comme en témoigne cette photo prise par un habitant du quartier.

L'eau s'est propagée dans la rue et a endommagé des voitures et des commerces. - Photo prise par un riverain, souhaitant rester anonyme

Les pompiers ont coupé l'eau des immeubles autour du carrefour et ont réussi à évacuer le gros des dégâts, mais il reste un trou béant dans la chaussée. L'eau a soulevé l'asphalte. Il y a aussi de grosses difficultés de circulation dans le secteur, car les axes sont coupés. Plusieurs véhicules et plusieurs commerces ont été endommagés et les dégâts ont atteint aussi la station de métro Saint Michel, avec des infiltrations sur les voies. Le trafic de la ligne B est interrompu entre Jean Jaurès et Ramonville.

Le site Tisséo indique les perturbations sur sa page d'accueil. - Capture écran du site tisséo

Cette rupture de canalisation n'est pas sans rappeler celle qui avait perturbé le quartier il y a un an, le 9 janvier 2017, autour de la station de métro Saint Agne. La station avait été inondée et fermée pendant 6 semaines.