Toulouse, France

Des émeutes qui ont duré toute la soirée

Pendant près de quatre heures dimanche soir une centaine de personnes s'en sont pris aux forces de l'ordre et ont incendié des poubelles et des voitures (une dizaine de véhicules selon la direction départementale de la sûreté publique). Le syndicat Unité-SGP-FO-Police parle d'individus qui ont clairement cherché l'affrontement avec la police et caillassé le commissariat de Bellefontaine. Plus d'une centaine de policiers, épaulés par les CRS et des gendarmes ont été nécessaires pour épauler les pompiers lors de leurs interventions et ramener l'ordre un peu avant minuit. Au final il n'y a pas eu de blessé, ni de personnes interpellées.

Les causes restent floues

Une enquête est ouverte pour violence aggravée en réunion avec armes et sur personne dépositaire de l'autorité publique. Le contrôle d'identité d'une femme voilée pourrait expliquer ce coup de chaud.

La préfecture prend des mesures

La préfecture a décidé pour tenter d'éviter tout nouvel incident d'interdire ce lundi après-midi et jusqu'à mercredi soir, l'achat, la vente au détail et le transport de tout carburant sur les communes de Toulouse Métropole mais aussi de Portet-sur-Garonne, Vieille-Toulouse, Ramonville Saint-Agne et Labège.

Ce lundi soir un dispositif de sécurité sera déployé dans le quartier.