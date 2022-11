Toulouse veut renforcer sa "souveraineté alimentaire" avec les 250 hectares de la ferme de Candie

France Bleu Occitanie : Quelle est l'idée, vous voulez devenir des exploitants agricoles ?

Jean-Jacques Bolzan, adjoint à la mairie de Toulouse : Alors, on était exploitant agricole ! Pour autant, aujourd'hui, on accélère et on veut amener notre part à la souveraineté alimentaire dont on parle aujourd'hui de plus en plus. C'est la résilience, la souveraineté. Et nous, avec nos 250 hectares de terres, l'idée, c'est plutôt que tout parte dans une coopérative. Et ça revient aux Toulousains. Le blé revient par le pain dans les cuisines centrales. L'année prochaine, ça sera au travers de pâtes fraîches que vous trouverez dans des commerces. Le vin, on va le trouver dans les commerces à partir de 2023. Il est bien sûr à destination des restaurants. Mais vous voyez, c'est d'offrir tout ce qui va être produit sur le territoire toulousain, aux Toulousains par le biais de produits locaux, légumineuses ou autre. Il n'y en aura pas assez pour nourrir la métropole ou les Toulousains. Donc je crois que tout le monde a sa place et nous on a un plan alimentaire métropolitain. La ferme de Candie, s'inscrit dans ce plan alimentaire métropolitain. C'est un symbole, mais ça donne l'exemple. On demande à tout le monde de s'y mettre. Mais nous on doit être les premiers à jouer le jeu.

Est-ce-que les métiers vont changer ? Est-ce-que vous embauchez de nouvelles compétences ?

Tout à fait. Et alors là, on a recruté une nouvelle vigneronne. Pour améliorer le vin qui s'appellera le vin du domaine biologique de la ville de Toulouse. Là, on a recruté un ingénieur agronome. Effectivement, on recrute de nouveaux profils, mais il nous faut aussi des profils qui sont là et qu'il nous faudra tout au long de la vie agricole pour travailler les vignes. On essaie de travailler avec du nouveau matériel aussi.

En tout, on a dix personnes, des employés agricoles. Le directeur est un cadre de la mairie de Toulouse, puisque c'est une régie, et les neuf autres employés sont des employés avec des contrats agricoles classiques comme vous avez dans d'autres structures.

Les productions n'allaient pas déjà aux toulousains ?

Aujourd'hui, comme je vous le disais, tout part en coopérative. Il y avait une partie, comme les lentilles, qui revenait aux petits Toulousains par les cuisines centrales. Aujourd'hui, l'idée, c'est que sur les 250 hectares qu'on cultive, tout revienne aux Toulousains. Donc ça va se faire sur les deux ou trois ans à venir, pas du jour au lendemain comme ça. Il faut travailler l'assolement. Il faut qu'on ait les outils adaptés en fonction de telle ou telle culture. Parce que ce n'est pas simplement d'avoir un tracteur et une machine à vendanger qui fait qu'on va vers le mieux.

Pain, pâtes, bière, chanvre, légumineuses...

On a voulu faire un test avec le bio et ça marche avec le blé dur. On fait le test très prochainement avec un brasseur sur la bière du domaine de la ville de Toulouse, il y aura de l'orge. On va travailler sur le chanvre, on va faire des légumineuses parce que là aussi, les légumineuses, on s'est inscrit dans la filière. On a passé une convention avec la métropole sur la filière légumineuse. Mais quel type de légumineuses ? Qu'est ce qui va s'adapter par rapport aux sols que l'on a travaillé techniquement ?

Et tout en bio ?

Tout en bio... et on développe aussi vers l'agroécologie

NDLR : Le domaine de la ville de Toulouse accueillera aussi à terme plus de public, des conférences, et une guinguette dès le printemps 2023 annonce la mairie.