Toulx-Sainte-Croix : les gendarmes lancent un appel à témoins après la fugue d'un adolescent

Après la disparition d'un adolescent, les gendarmes de la Creuse lancent un appel à témoins. Le garçon de 14 ans, prénommé Billy, a quitté son domicile de la commune de Toulx-Sainte-Croix en fin d'après-midi ce dimanche 10 juillet. Les forces de l'ordre soupçonnent une fugue. Il serait susceptible de circuler avec un tracteur de marque New Holland immatriculé CN-814-YT mais pourrait aussi avoir un vélo de course de couleur noir et rouge.

Le jeune homme a les yeux bleus, les cheveux blond foncé. Il mesure 1,81m. Il porte une combinaison de travail de couleur verte et des bottes de couleur verte. Si vous l'avez vu, ou si vous disposez d'informations, n'hésitez pas à contacter le 17 ou le 05 55 51 44 28.