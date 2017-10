Tour de France 2018 : Laruns sera pour la première fois ville d'arrivée

Le tracé du Tour de France 2018 a été dévoilé ce mardi. Au programme cinq étapes dans les Pyrénées, dont une étape inédite entre Lourdes et Laruns.

Le passage du Tour de France 2018 dans les Pyrénées promet du grand spectacle. Au programme, neuf cols, une mini-étape qui risque d'être forte en émotion, et un contre-la-montre au Pays-Basque. Pour la première fois, la commune de Laruns sera ville d'arrivé d'une étape de la Grande Boucle.

C'est énorme, c'est fabuleux pour Laruns et toute la vallée d'Ossau - Robert Casadebaig, le maire de Laruns

Le Tour de France n'est plus passé à Laruns depuis 1985 ! "Il y a beaucoup d'émotions, beaucoup de frissons. Refaire passer le Tour à Laruns, c'était un challenge que je m'étais fixé depuis de nombreux années, confie le maire de Laruns, Robert Casadebaig. Au delà de sa seule commune de Laruns, l'édile se réjouit pour toute la vallée d'Ossau: c'est une visibilité et une notoriété qui est donné à notre territoire, à nos belles vallées et j'ai envie que ça rejaillisse sur tout le monde."

La 19e étape étape s'élancera le 27 juillet du Sanctuaire de Lourdes. Le peloton passera par le col d Aspin puis prendra la direction du Tourmalet pour la 56e fois de l'histoire du Tour de France. Direction ensuite, le col des Bordères et enfin l'Aubisque pour terminer au Stade municipal de Laruns.

