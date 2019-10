Tour de France 2020 en Isère : les réactions

Grenoble, France

Le parcours du Tour de France 2020 révélé ce midi à Paris. La course qui partira de Nice le 27 juin fait la part belle à l'Isère cette année avec une étape de repos le 13 juillet, une étape 100% iséroise le 14 juillet entre La-Tour-du-Pin et Villard-de-Lans et le 15 juillet Grenoble sera ville de départ de l'étape qui conduira les coureurs à Méribel (Savoie) et une des nouveautés de ce Tour 2020 : le col de la Loze. Autour de nous et tout près de l'Isère signalons aussi, le 12 juillet, une étape Lyon-Grand Colombier (Ain) et un passage tout près le 30 juin lors de l'étape Sisteron - Orcières-Merlette (Haute-Alpes). Du Puy Mary (le 10 juillet) à Bourg-en-Bresse (le 17 juillet) le Tour de France va passer une semaine en Auvergne-Rhône-Alpes.

100% Isère entre La-Tour-du-Pin et Villard-de-Lans

"C'était une promesse au président du département" explique Christian Prudhomme, directeur du Tour de France. Pour Jean-Pierre Barbier, président du Conseil Départemental "que le 3e évènement sportif mondial passe 3 jours en Isère est, pour le département, une reconnaissance et une chance". L'étape de repos, la deuxième de ce Tour de France, le 13 juillet est, bien entendu, une aubaine pour l'hôtellerie.

Le 14 juillet entre La-Tour-du-Pin - qui n'a jamais été ni ville de départ ni ville d'arrivée dans toute l'histoire du Tour de France - et Villard-de-Lans l'étape passera par Virieu-sur-Bourbre, Voiron, Saint-Laurent-du-Pont, le Col de Porte (Chartreuse), le sud de la Métropole de Grenoble, Vizille et montera jusqu'à Cote 2000 via St-Nizier-du-Moucherotte.

Grenoble, le retour...

Le 15 juillet Grenoble sera donc ensuite ville départ d'une étape dont l'arrivée promet d'être une des plus spectaculaire de ce Tour 2020 au col de la Loze, au-dessus de Méribel (Savoie). Dans un communiqué Christophe Ferrari, président de la Métropole estime que « cette annonce est une excellente nouvelle pour notre territoire et le fruit d’une mobilisation collective qui démontre que nous sommes capables de faire des grandes choses tous ensemble !". De son côté Eric Piolle, maire de Grenoble, se réjouis : "C’est l’aboutissement d’une candidature commune, et c’est surtout une belle fête en perspective dans tout notre territoire pour célébrer et partager notre passion du cycle". Le Tour de France n'était plus venu à Grenoble depuis 2014 et une "brouille" ou au moins un gros malentendu, né de déclaration du maire alors tout juste élu. Ses propos concernant un coût trop élevé de la course pour la seule ville, étaient alors passé pour un message anti-Tour de France.