Tour de France 2021 : la spectatrice qui a fait tomber une partie du peloton toujours recherchée

La spectatrice qui a brandi une pancarte avec l'inscription "Allez Opi - Omi", causant la chute d'une partie du peloton du Tour de France sur la première étape entre Brest et Landerneau samedi, est toujours introuvable ce lundi. Après la plainte des organisateurs du Tour, Amaury Sport Organisation (ASO), la gendarmerie du Finistère avait lancé un appel à témoins samedi soir.

Une enquête judiciaire est ouverte par le parquet de Brest, avec la brigade de recherche de Landerneau, pour "blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas 3 mois par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence". "On exploite les retours au fil de l'eau, en écartant les témoignages les plus farfelus", disent les militaires. Sur leur page Facebook, leur publication a déjà été commentée plus de 3.000 fois et partagée plus de 56.000 fois.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Si vous avez des informations, vous pouvez contacter la gendarmerie au 02.98.55.80.66.