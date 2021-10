Tour de France 2022 : Dunkerque-Calais, une étape carte postale

La 4ème étape de la prochaine édition du Tour de France cycliste, le 5 juillet 2022, partira de Dunkerque pour s'achever à Calais après 172 kilomètres d'effort pour les coureurs. On en sait un peu plus sur ce qui attend les coureurs, avec un passage par les Flandres, l'Audomarois et le Littoral.

On le sait depuis la semaine dernière, le Tour de France 2022, reviendra dans la région après 4 ans d'absence ! Après le grand départ du Danemark où se déroulera les trois premières étapes, les coureurs de la grande boucle reviendront en France dans le Nord pour la 4ème étape entre Dunkerque et Calais, le mardi 5 juillet, avant un départ de Lille le mercredi 6 pour la 5ème étape en direction de Wallers-Arenberg.

Et depuis ce matin, on en sait plus sur la première de ces deux étapes nordistes, entre Dunkerque et Calais. Si on connaît pas encore le tracé détaillé et les ascensions répertoriées, qui devraient être nombreuses ce jour là, on connaît une bonne partie des communes qui seront traversées.

Après un départ de Dunkerque, les coureurs prendront la direction des Flandres, avec un passage dans les communes de Bergues (et son carillon rendu célèbre par "Bienvenue chez les Ch'tis"), et de Cassel. Le Mont Cassel devrait d'ailleurs faire partie des difficultés de cette 4ème étape. Les coureurs se dirigeront ensuite vers l'Audomarois, avec un passage à Saint Omer et à Longuenesse, puis dans le Boulonnais (Licques, Rinxent, Marquise).

La commune d'Escalles fait partie des communes qui seront traversées lors de cette 4ème étape © Maxppp - Leyla Vidal

Un tracé qui amènera les coureurs sur le littoral, entre les deux Caps. Ce qui promet de belles images à la télévision. Les communes de d'Audinghem, Wissant et d'Escalles seront traversées. Puis l'étape s'achèvra dans le Calaisis, toujours en longeant la côte par Sangatte et Blériot-Plage. L'arrivée sera jugée à Calais même, mais on ne connaît pas encore la localisation exacte de la ligne d'arrivée.

Au total 172 kilomètres d'effort, qui consacreront un baroudeur qui arriverait à résister au retour du peloton, ou un sprinteur.